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Vandali al Cattaneo di San Miniato, danni per 30mila euro

6 novembre 2026 | 18:17
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di Redazione

Redazione

Vandali al Cattaneo di San Miniato, danni per 30mila euro

Rubati computer e danneggiati locali, arredi e distributori automatici

Furti e atti vandalici all’Istituto Cattaneo di San Miniato. Il raid ha provocato danni stimati in circa 30mila euro. Sono stati rubati diversi computer e danneggiati arredi, lavagne interattive, distributori automatici e alcuni locali, con conseguente allagamento di una parte dell’edificio.

La scuola è rimasta chiusa giovedì 5 novembre per consentire le operazioni di pulizia e ripristino, coordinate dalla Provincia insieme alla dirigenza scolastica. Le lezioni sono riprese regolarmente venerdì 6 novembre.

La dirigente scolastica ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri. Il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, ha espresso preoccupazione per l’accaduto, annunciando un lavoro congiunto con gli istituti del territorio per rafforzare la tutela degli edifici scolastici.

Secondo la Provincia, tra occupazioni con danneggiamenti e atti vandalici registrati negli istituti del territorio pisano dall’inizio dell’autunno, i danni al patrimonio scolastico provinciale ammontano già a circa 100mila euro.