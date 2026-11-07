Addio all’artista santacrocese Romano Masoni

E’ scomparso nella notte il noto artista e incisore Romano Masoni. Nato a Santa Croce sull’Arno (PI) nel 1940, ha frequentato la scuola d’Arte “Simi” a Firenze. Fin dall’inizio degli anni settanta unisce all’attività artistica, un impegno politico e sociale incentrato sul territorio. Nel 1977 è tra i fondatori della rivista politico culturale Il Grandevetro. Negli anni ottanta a Santa Croce sull’Arno promuove con altri artisti e intellettuali il “Circolo del Pestival” ed il “Progetto Pestival La grande metafora”. Il progetto portò al restauro e alla inaugurazione nel 1991 del “Centro di attività espressive Villa Pacchiani, di cui Masoni è stato direttore fino al 1999. Nel 1981 è segnalato Bolaffi per la pittura da Enzo Carli.