Beccato con sette dosi di cocaina, 33enne finisce in manette

PISA – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nella serata del 5 novembre, durante un ordinario servizio di controllo del territorio.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa sono intervenuti in vicolo del Porton Rosso, dove hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo. Un atteggiamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale.