L'arresto|
Beccato con sette dosi di cocaina, 33enne finisce in manette
A Pisa
PISA – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nella serata del 5 novembre, durante un ordinario servizio di controllo del territorio.
I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa sono intervenuti in vicolo del Porton Rosso, dove hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo. Un atteggiamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale.
Il controllo ha permesso di trovare sette dosi di cocaina termosaldate, per un peso complessivo di circa 2,4 grammi, oltre a 35 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.
Il 33enne, di origini straniere, è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo.
L’arresto è stato convalidato nella mattinata successiva. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per cinque giorni alla settimana.