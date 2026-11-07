Cade in un pozzo profondo 20 metri mentre fa giardinaggio

FUCECCHIO – Momenti di grande apprensione questa mattina, sabato 7 novembre, in via delle Forre, dove un uomo è precipitato all’interno di un pozzo profondo circa 20 metri mentre stava svolgendo alcuni lavori di giardinaggio nella proprietà di casa.

L’allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Pisa, distaccamento di Castelfranco, che ha raggiunto l’uomo all’interno del pozzo e ha avviato le operazioni di recupero.

Per riportarlo in superficie i pompieri hanno utilizzato specifiche tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali), particolarmente complesse e adatte agli interventi in ambienti difficili e in profondità.

Una volta recuperato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Per l’intervento erano state attivate anche la squadra del distaccamento di Castelfiorentino e il carro Saf dalla sede centrale. Non è stato però necessario il loro impiego, perché i colleghi di Pisa avevano già portato a termine il soccorso. La squadra di Empoli, invece, era già impegnata in un altro intervento tecnico urgente.