Dopo 39 anni nell’Arma, Salvatore Agosto lascia il servizio: il saluto dei Carabinieri

LARI – Quasi quattro decenni trascorsi indossando la divisa, tra incarichi operativi, attività investigative e un impegno quotidiano al servizio dei cittadini. Per l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Salvatore Agosto è arrivato il momento del congedo, dopo 39 anni di carriera nell’Arma dei Carabinieri.

Nato a Palermo nel 1966, Agosto ha iniziato il proprio percorso professionale nell’aprile 1987, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Da lì ha preso avvio una carriera che lo ha portato a operare in diverse realtà del Paese.

Una parte importante della sua esperienza professionale si è svolta in Liguria, dove ha prestato servizio nelle Stazioni di Riomaggiore, Riccò del Golfo e Ameglia. Successivamente è arrivato a La Spezia, dove ha lavorato al Radiomobile e trascorso tre anni nell’Aliquota Operativa, impegnato anche in attività investigative e interventi sul territorio.

Nell’agosto 2010 il trasferimento in Toscana, con il primo incarico alla Stazione dei Carabinieri di Fauglia. Dal novembre 2022 era in servizio alla Stazione di Lari, dove ha concluso il suo lungo percorso nell’Arma.

Nel corso degli anni Agosto si è distinto non soltanto per la professionalità e il senso del dovere, ma anche per le qualità umane, diventando un punto di riferimento per le comunità nelle quali ha lavorato e per i colleghi, ai quali ha saputo offrire ascolto, esperienza e consigli.

Il congedo è stato accompagnato da un momento di saluto ufficiale alla Caserma Sandulli Mercuro, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Pisa, colonnello Ivan Boracchia. Successivamente anche i militari della Compagnia di Pontedera hanno voluto manifestargli la propria stima e riconoscenza.