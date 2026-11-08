Maya torna sulla spiaggia dopo una vita da cane soccorritore: il regalo speciale dei volontari

PISA – Per anni ha corso sulla sabbia e si è tuffata in acqua per aiutare chi si trovava in difficoltà. Oggi, a 15 anni e mezzo, le sue zampe non le consentono più di camminare, ma il legame con il mare è rimasto intatto. Per Maya, una cagnolona che ha dedicato gran parte della propria vita al soccorso in acqua con la Croce Rossa, è arrivato un regalo davvero speciale.

La sua famiglia desiderava farle rivivere ancora una volta l’emozione di tornare sulla spiaggia, nei luoghi che per tanto tempo erano stati la sua seconda casa. Un desiderio che sembrava difficile da realizzare, considerate le condizioni dell’anziana cagnolona, ormai impossibilitata a muoversi autonomamente.

A trasformare quel desiderio in realtà sono state le guardie zoofile del Nogra di Pisa, il Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria. I volontari hanno organizzato il trasporto, mettendo a disposizione un mezzo e una barella per accompagnare Maya fino alla spiaggia, insieme alla sua proprietaria.

Un’iniziativa fatta di attenzione, disponibilità e grande sensibilità, che ha permesso alla cagnolona di ritrovare per qualche ora un ambiente che aveva segnato profondamente la sua esistenza.

La sua proprietaria ha voluto ringraziare pubblicamente i volontari per aver accolto la richiesta e per aver reso possibile un momento così importante. Un gesto tutt’altro che scontato, soprattutto per un animale che, per tanti anni, ha messo le proprie capacità al servizio degli altri.

Questa volta, però, è stata Maya a ricevere qualcosa in cambio: la possibilità di tornare davanti al suo mare, circondata dall’affetto della famiglia e dalla premura di persone che hanno saputo comprendere il valore di quel desiderio.