Nove nuovi Vigili del Fuoco volontari, concluso il corso di formazione a Pisa

PISA – Si è concluso il corso di formazione per Vigili del Fuoco volontari organizzato a Pisa. Sono nove i nuovi operatori pronti a entrare in servizio nei distaccamenti volontari di Pontedera, Ponsacco, Lari e San Miniato, contribuendo a rafforzare la rete di soccorso e la presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio provinciale.

A rivolgere un augurio ai neo volontari è stato il comandante provinciale, primo dirigente ingegner Antonio Giangiobbe, che ha sottolineato il valore del percorso formativo appena concluso e l’importanza del contributo dei volontari all’interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La preparazione si è svolta grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Formazione e gli istruttori professionali, che hanno seguito i partecipanti nelle diverse fasi dell’addestramento, alternando lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e prove sul campo.