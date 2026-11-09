Alcol, droga e false generalità: controlli dei Carabinieri, sette denunce in provincia di Pisa

PISA – Automobilisti sorpresi al volante con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti, rifiuti di sottoporsi agli accertamenti, un conducente senza patente e persino chi ha tentato di fornire false generalità ai militari. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nel corso della scorsa settimana, con sette persone denunciate in stato di libertà.

Un’attività capillare, svolta nell’ambito delle direttive concordate in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha interessato sia il capoluogo sia diversi comuni della provincia. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A Pisa, in via di Viaccia, i militari hanno individuato un uomo che non aveva rispettato il foglio di via obbligatorio, un provvedimento che gli vietava di tornare nel territorio comunale per un anno.

In via Dino Dini, invece, un automobilista fermato per un controllo e sprovvisto di documenti ha cercato di sottrarsi alle verifiche fornendo false generalità. Per lui è scattata la denuncia per aver reso false attestazioni a un pubblico ufficiale.

Situazione ancora più delicata in via Cavalcavia, dove, durante un controllo notturno, i Carabinieri hanno fermato il conducente di un autocarro che presentava sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che non aveva mai conseguito la patente. Oltre alla denuncia, è scattato il fermo amministrativo del veicolo.

Numerosi anche gli interventi in provincia per contrastare la guida in stato di ebbrezza.

A Ponsacco, lungo la variante della SR 432, un automobilista è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,74 grammi per litro, oltre tre volte il limite ordinario consentito. Durante il controllo l’uomo ha inoltre rivolto ripetuti insulti ai militari, rimediando anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

A Pontedera, in via Tosco Romagnola, un giovane conducente fermato durante la notte ha invece rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Un comportamento che ha comportato la denuncia all’Autorità giudiziaria e il ritiro della patente.

A Volterra, infine, i controlli lungo le strade extraurbane hanno permesso di individuare altri due automobilisti risultati positivi all’etilometro, con valori superiori ai limiti di legge. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, mentre i rispettivi veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.