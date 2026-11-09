Codice rosso|
Pauroso scontro tra tre auto: tre feriti, due gravissimi
A Bientina
BIENTINA – Violento incidente stradale questa mattina con tre automobili coinvolte e tre persone ferite. È successo a Bientina, dove lo scontro ha richiesto l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte.
Il bilancio è di tre feriti, due dei quali in condizioni particolarmente serie. Si tratta di una donna di 50 anni e di un uomo di 33, entrambi politraumatizzati e trasportati in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.
Una terza persona, una donna di 57 anni, è rimasta ferita in modo meno grave ed è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale di Pontedera.
Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno provocato il violento impatto tra le tre vetture.