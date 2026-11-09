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Pauroso scontro tra tre auto: tre feriti, due gravissimi

9 novembre 2026 | 09:10
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di Redazione

Redazione

Pauroso scontro tra tre auto: tre feriti, due gravissimi

A Bientina

BIENTINA – Violento incidente stradale questa mattina con tre automobili coinvolte e tre persone ferite. È successo a Bientina, dove lo scontro ha richiesto l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte.

Il bilancio è di tre feriti, due dei quali in condizioni particolarmente serie. Si tratta di una donna di 50 anni e di un uomo di 33, entrambi politraumatizzati e trasportati in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Una terza persona, una donna di 57 anni, è rimasta ferita in modo meno grave ed è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale di Pontedera.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno provocato il violento impatto tra le tre vetture.