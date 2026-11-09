Piogge in arrivo sulla Toscana, lo Scirocco farà salire le temperature

La settimana si apre all’insegna dell’instabilità atmosferica. Sulla Toscana sono attese nuove precipitazioni, accompagnate da correnti meridionali che porteranno aria più mite e un progressivo aumento delle temperature.

Mercoledì 11 novembre il tempo resterà variabile, con nuvolosità irregolare e possibili precipitazioni soprattutto sulle aree interne e nord-occidentali.

Un nuovo e più intenso peggioramento è atteso giovedì 12 novembre: sono previste piogge diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali localmente forti, accompagnati da venti meridionali sostenuti.