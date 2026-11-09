Meteo|
Piogge in arrivo sulla Toscana, lo Scirocco farà salire le temperature
Le previsioni
La settimana si apre all’insegna dell’instabilità atmosferica. Sulla Toscana sono attese nuove precipitazioni, accompagnate da correnti meridionali che porteranno aria più mite e un progressivo aumento delle temperature.
L’ingresso di una perturbazione atlantica determinerà già nella giornata di oggi, lunedì 9 novembre, un aumento della nuvolosità, con piogge sparse soprattutto sulle province nord-occidentali. I fenomeni potranno risultare più insistenti nelle zone montuose, mentre lungo la costa saranno possibili precipitazioni intermittenti.
La situazione è destinata a peggiorare martedì 10 novembre, quando le precipitazioni interesseranno gran parte della regione. Sulla fascia costiera non si escludono rovesci, mentre i venti di Scirocco soffieranno con maggiore intensità, rendendo i mari mossi o molto mossi.
Nonostante il ritorno della pioggia, le temperature non subiranno un calo significativo. Al contrario, l’afflusso di masse d’aria più calde determinerà un aumento soprattutto dei valori minimi, con un clima decisamente mite rispetto alla stagione.
Mercoledì 11 novembre il tempo resterà variabile, con nuvolosità irregolare e possibili precipitazioni soprattutto sulle aree interne e nord-occidentali.
Un nuovo e più intenso peggioramento è atteso giovedì 12 novembre: sono previste piogge diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali localmente forti, accompagnati da venti meridionali sostenuti.
Una settimana, dunque, caratterizzata da frequenti passaggi perturbati e temperature sopra le medie stagionali, prima di una possibile attenuazione del maltempo nel fine settimana.