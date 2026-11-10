Malore improvviso in auto, muore a 63 anni: inutili i disperati tentativi di rianimazione

SAN GIULIANO TERME – Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 10 novembre, a Madonna dell’Acqua, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della propria auto.

L’allarme è scattato intorno alle 16.36 in via Martraverso. Immediata la richiesta di soccorso e l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto con un’auto medica e un’ambulanza.