La tragedia|
Malore improvviso in auto, muore a 63 anni: inutili i disperati tentativi di rianimazione
A San Giuliano Terme
SAN GIULIANO TERME – Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 10 novembre, a Madonna dell’Acqua, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della propria auto.
L’allarme è scattato intorno alle 16.36 in via Martraverso. Immediata la richiesta di soccorso e l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto con un’auto medica e un’ambulanza.
Le condizioni dell’uomo sono apparse estremamente gravi. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione, proseguite a lungo nel tentativo di strapparlo alla morte. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.
Alla fine, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso direttamente sul posto.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti di competenza per ricostruire quanto accaduto.
Una morte improvvisa che ha gettato nello sgomento la comunità, consumatasi in pochi minuti e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.