Tre arresti in tre giorni nel Pisano: evasioni dai domiciliari e un giovane finisce in carcere

SANTA CROCE SULL’ARNO – Tre arresti in altrettanti interventi dei Carabinieri tra Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Palaia. È il bilancio dei controlli effettuati nell’ultimo fine settimana, durante i quali i militari hanno fermato due persone che avevano violato le misure restrittive a cui erano sottoposte e dato esecuzione a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un venticinquenne.

Il primo intervento risale alla tarda serata del 6 novembre, a Santa Croce sull’Arno. Durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri della Stazione di San Miniato hanno intercettato in via Fratelli Pallesi un ventisettenne straniero che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari e si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione né giustificato motivo. Le verifiche sul monopattino hanno inoltre permesso di accertare che il mezzo era stato rubato poco prima a un residente della zona.

Per il ventisettenne sono quindi scattate le accuse di evasione e ricettazione. Trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, è stato sottoposto al rito direttissimo la mattina successiva: l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta nuovamente la misura degli arresti domiciliari.

Il secondo episodio si è verificato nella tarda serata del 7 novembre a Palaia. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un quarantanovenne del posto, già sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo. L’uomo è stato fermato lungo corso Garibaldi.

Anche in questo caso l’arresto è stato convalidato nel corso del rito direttissimo. Il giudice ha confermato la misura della detenzione domiciliare.

Il terzo intervento è avvenuto nel pomeriggio dell’8 novembre a Castelfranco di Sotto. I Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Sezione dibattimentale penale del Tribunale di Pisa nei confronti di un venticinquenne del posto.

Il giovane, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un procedimento relativo al reato di rapina, aveva violato ripetutamente le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Le segnalazioni dei militari hanno portato alla revoca della precedente misura e all’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Dopo le formalità di rito, il venticinquenne è stato accompagnato alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.