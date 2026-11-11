Cacciatore  trovato morto in una pozza d’acqua

A Pomarance
Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre, nelle campagne di Pomarance, in provincia di Pisa. Un uomo di circa 70 anni, che si trovava nella zona del Podere Casettona, è stato trovato privo di sensi all’interno di una pozza utilizzata per il recupero dell’acqua.
L’allarme è scattato intorno alle 14. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un cacciatore. Una volta recuperato dall’acqua, alcune persone presenti hanno tentato di rianimarlo praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso Pegaso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.