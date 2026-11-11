Doppio arresto in poche ore: inseguimento, botte ai carabinieri e un kit professionale per svaligiare casseforti

SANTA CROCE SULL’ARNO – Due arresti in poche ore, al termine di altrettanti interventi dei Carabinieri che hanno acceso i riflettori sulla sicurezza del territorio. I militari della Compagnia di San Miniato hanno intensificato i controlli straordinari a Santa Croce sull’Arno, portando a termine due operazioni tra il pomeriggio del 9 novembre e la notte successiva.

Il primo arresto riguarda un uomo di 29 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. I Carabinieri della Stazione di San Miniato hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza del Tribunale di Pisa che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare.

Alla base del provvedimento ci sarebbero ripetute violazioni degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Per il giovane si sono quindi aperte le porte del carcere: dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.

INSEGUIMENTO NELLA NOTTE, POI LA COLLUTTAZIONE

Ben più movimentato il secondo intervento, avvenuto nel cuore della notte. I Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno hanno notato un’automobile di grossa cilindrata che si aggirava per le strade cittadine. Alla vista della pattuglia, il conducente, un uomo di 38 anni, ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità tra le vie del centro. La fuga è proseguita fino a via di Pelle, dove l’uomo ha abbandonato il veicolo ancora in movimento e ha cercato di scappare a piedi.

I militari lo hanno raggiunto dopo un breve inseguimento. A quel punto il trentottenne avrebbe reagito violentemente, dando vita a una colluttazione e colpendo i Carabinieri con calci e spinte nel tentativo di evitare il fermo. È stato infine immobilizzato.

NELL’AUTO UN ARSENALE PER LO SCASSO, SOLDI E GIOIELLI

La successiva perquisizione personale e del veicolo, risultato a noleggio, ha riservato ulteriori sorprese. All’interno dell’auto i militari hanno trovato uno zaino contenente numerosi attrezzi da scasso e grimaldelli di grandi dimensioni, modificati per intervenire sulle casseforti.

Nel bagagliaio e nell’abitacolo erano presenti anche un passamontagna, quattro ricetrasmittenti e diversi telefoni cellulari. Ma soprattutto sono stati recuperati quasi 6mila euro in contanti, in banconote da 50 euro, e un sacchetto porta-gioie con diversi preziosi in oro, tra cui catenine e bracciali, ritenuti dagli investigatori possibile provento di furto.

Tutto il materiale, compreso il denaro e i gioielli, è stato sequestrato. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire la provenienza degli oggetti preziosi e individuare i legittimi proprietari.

Per il trentottenne è scattato l’arresto in flagranza con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, l’uomo è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.