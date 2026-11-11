Doppio arresto nel weekend: rapina al supermercato e fuga pericolosa in moto

PISA – Due arresti e una denuncia a piede libero. È il bilancio di un fine settimana di controlli e interventi dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, impegnati su due fronti: il contrasto ai furti e alle rapine e la sicurezza sulle strade cittadine.

Il primo episodio risale alla mattina del 7 novembre, quando una chiamata al 112 ha segnalato un furto in corso all’interno di un supermercato in via di Cisanello. Una coppia aveva sottratto prodotti per un valore di circa 200 euro, ma il tentativo di allontanarsi con la merce si è trasformato in una rapina impropria.

I due, infatti, per guadagnarsi la fuga e conservare il bottino, hanno strattonato e spintonato l’addetto alla sicurezza. Il vigilante è riuscito a bloccare una donna di 35 anni, mentre il complice è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce.

L’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha permesso di arrestare la donna, già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza del supermercato, i militari sono poi riusciti a identificare anche il presunto complice, un uomo di 43 anni, denunciato alla Procura della Repubblica. Tutta la merce sottratta è stata recuperata e restituita al punto vendita.

L’arresto della donna è stato convalidato il 9 novembre durante il rito direttissimo. Nei suoi confronti il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.

FUGA IN MOTO, CADUTA E COLTELLO A FARFALLA

Il secondo intervento è avvenuto nella notte dell’8 novembre, durante un servizio di controllo lungo il Lungarno Mediceo. I Carabinieri hanno intimato l’alt a un motociclista di 26 anni, residente a Pisa, che invece di fermarsi ha accelerato, dando vita a una fuga pericolosa attraverso le strade cittadine.

La corsa è proseguita per circa un chilometro, fino a quando il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra.

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,03 grammi per litro. Il ventiseienne ha inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato anche un coltello a farfalla lungo complessivamente oltre 22 centimetri, con una lama di 10 centimetri, che è stato sequestrato.

Per il giovane sono scattati l’arresto per la fuga all’alt e le denunce per guida in stato di ebbrezza, rifiuto degli accertamenti tossicologici e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Anche in questo caso il rito direttissimo, celebrato il 9 novembre, ha portato alla convalida dell’arresto e alla disposizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.