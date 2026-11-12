Arrestato con dieci dosi di cocaina a due passi da Ponte di Mezzo

⁹PISA – Lo hanno fermato nel cuore del centro storico, a pochi passi da Ponte di Mezzo, durante un servizio di controllo del territorio. Addosso aveva dieci dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita, oltre a cento euro in contanti. Per un trentaduenne di origini straniere sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 novembre, quando i Carabinieri della Stazione di Pisa, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento nelle zone più sensibili della città, hanno notato l’uomo aggirarsi nei pressi di Ponte di Mezzo con un comportamento che ha insospettito i militari.

Deciso a procedere con gli accertamenti, il personale dell’Arma ha effettuato una perquisizione personale, trovando dieci dosi di cocaina termosaldate, per un peso complessivo di circa quattro grammi. Insieme alla droga sono stati rinvenuti cento euro in banconote di diverso taglio, ritenuti dagli investigatori riconducibili all’attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.