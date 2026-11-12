Oltre 37mila euro nel battiscopa e cocaina sotto il tappeto: sgominata base dello spaccio  

CASCINA — Una casa apparentemente disabitata nella periferia di Cascina era diventata il covo di un lucroso giro di spaccio di sostanze stupefacenti. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato, in particolare dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Pisa (sezione “Crimine diffuso e stupefacenti”), che nei giorni scorsi hanno denunciato a piede libero due fratelli di origine marocchina, di 27 e 30 anni.

L’indagine e l’intuizione degli investigatori

Tutto è nato nell’ambito dei quotidiani e discreti servizi di pattugliamento del territorio. Gli agenti avevano notato un anomalo e continuo viavai di persone nei pressi di un’abitazione periferica che, a un primo sguardo, sembrava disabitata. Un dettaglio che non è sfuggito agli occhi esperti degli investigatori, facendo scattare immediati approfondimenti e controlli mirati.

Il blitz e la perquisizione: il bottino nascosto nei mobili

Una volta individuati i due fratelli, che avevano la disponibilità di fatto dell’immobile, la Polizia ha proceduto a una meticolosa perquisizione domiciliare. Il fiuto degli investigatori è stato premiato: all’interno della casa è stato scoperto un vero e proprio tesoro di provenienza illecita.

Nel dettaglio, i poliziotti hanno rinvenuto:

* 37.000 euro in contanti, accuratamente occultati all’interno del battiscopa di un mobile della cucina.

* 11 grammi di cocaina, nascosti al di sotto di un tappeto posizionato nella camera da letto.Le conseguenze legali