Il fuoco|
Cronaca/
Incendio in un appartamento, cinque persone in ospedale
13 novembre 2026 | 21:24
A Pontedera
PONTEDERA – Paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Silvio Pellico.
L’allarme è scattato intorno alle 18, quando le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in un appartamento situato al terzo piano di un edificio. Le fiamme si erano sviluppate nel locale cucina.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali interessati dall’intervento.
Cinque persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti sanitari.
Sul posto sono intervenuti anche le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118.