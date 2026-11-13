Maltempo, pino a terra nel giardino del Girotondo

Dopo le persistenti piogge degli ultimi giorni e a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato il territorio, questa mattina un pino situato nel giardino della scuola dell’infanzia Il Girotondo è caduto in via Martiri del Padule, finendo su un’autovettura parcheggiata poco distante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del cantiere comunale, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e una ditta specializzata, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dell’alberatura; presenti anche il vicesindaco Fabio Gargani e l’assessora alle manutenzioni Sabrina Mazzei.

La sindaca Emma Donnini è stata subito avvertita dalla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Fucecchio e a seguito dell’accaduto, l’Amministrazione comunale ha immediatamente convocato una riunione con i propri tecnici e i referenti della ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico. Dalle prime verifiche è emerso che l’albero non presentava segni evidenti di cedimento o condizioni di pericolo e che la caduta sarebbe riconducibile alla concomitanza di piogge persistenti e forti raffiche di vento.

L’Amministrazione ha comunque disposto un’ulteriore verifica delle alberature presenti sul territorio comunale, a partire da quelle situate all’interno dei perimetri scolastici, con l’obiettivo di accertarne le condizioni e garantire la massima sicurezza.