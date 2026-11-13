Tre uomini arrestati tra Peccioli, Santa Croce e Lari: devono scontare pene per droga e maltrattamenti

PISA – Tre arresti in altrettante operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato e dalle Stazioni del territorio. I provvedimenti, eseguiti nel mese di novembre, hanno riguardato tre uomini, di 25, 27 e 43 anni, destinatari di decisioni dell’Autorità giudiziaria per reati legati agli stupefacenti, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

A Peccioli i militari della locale Stazione hanno arrestato un 25enne che si trovava domiciliato in una comunità terapeutica della zona. Nei suoi confronti l’Ufficio di Sorveglianza di Pisa ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa al carcere, dopo reiterate violazioni degli obblighi previsti. Per il giovane si sono così riaperte le porte del carcere: deve scontare una pena residua di 3 anni, 3 mesi e 21 giorni per reati in materia di stupefacenti.

A Santa Croce sull’Arno i Carabinieri hanno invece eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai familiari e all’allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti. La vicenda era emersa dopo la denuncia presentata il 21 ottobre dai genitori e dai fratelli, che avevano riferito di mesi di vessazioni, minacce, strattonamenti e danneggiamenti all’interno dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito, i comportamenti sarebbero maturati nel contesto di frequenti liti legate all’abuso di sostanze stupefacenti e a continue richieste di denaro.

Il giovane aveva rifiutato di acconsentire all’applicazione del braccialetto elettronico. Una circostanza che ha portato il giudice ad aggravare la misura cautelare, disponendo la custodia in carcere.

Il terzo provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Lari nei confronti di un cittadino straniero di 43 anni. L’uomo, già agli arresti domiciliari, dovrà scontare in carcere una pena residua di 5 anni, 11 mesi e 29 giorni, in seguito a una condanna definitiva per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2021 e si sono verificati nei territori di Pontedera e Casciana Terme Lari.