Strade di sangue|
Motociclista di 44 anni muore nello scontro con un’auto
A Orentano
ORENTANO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, a Orentano, frazione del comune di Castelfranco di Sotto, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita in un incidente stradale.
Il drammatico impatto è avvenuto in via Cristiani, nei pressi dell’incrocio con via Corte Lelli. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta condotta dall’uomo si sarebbe scontrata con un’automobile. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’automedica e un’ambulanza. Per diversi minuti il personale sanitario ha tentato di rianimare il motociclista, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso.
Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire quanto accaduto.