Ruba in un negozio in piazza Dante, arrestato dai Carabinieri: era già destinatario di un provvedimento restrittivo

PISA – Sorpreso ancora all’interno di un esercizio commerciale dopo aver rubato denaro e dispositivi elettronici. È finito in manette un cittadino straniero di 26 anni, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa per furto aggravato.

L’intervento è scattato intorno alle 4 di notte, in seguito a una segnalazione arrivata al Numero unico di emergenza 112. I militari, raggiunta piazza Dante, hanno individuato il giovane ancora all’interno del negozio, dove si era appena impossessato di 40 euro in contanti, uno smartphone e un tablet.