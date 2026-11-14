In cella|
Ruba in un negozio in piazza Dante, arrestato dai Carabinieri: era già destinatario di un provvedimento restrittivo
A Pisa
PISA – Sorpreso ancora all’interno di un esercizio commerciale dopo aver rubato denaro e dispositivi elettronici. È finito in manette un cittadino straniero di 26 anni, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa per furto aggravato.
L’intervento è scattato intorno alle 4 di notte, in seguito a una segnalazione arrivata al Numero unico di emergenza 112. I militari, raggiunta piazza Dante, hanno individuato il giovane ancora all’interno del negozio, dove si era appena impossessato di 40 euro in contanti, uno smartphone e un tablet.
La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.
Dagli ulteriori accertamenti è emersa anche un’altra circostanza: il ventiseienne, domiciliato in una comunità terapeutica in provincia di Perugia, era destinatario di un decreto di aggravamento della misura dell’affidamento in prova, emesso il 10 novembre dal Magistrato di Sorveglianza di Perugia. Il provvedimento, conseguente alla violazione delle prescrizioni imposte, disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere.
Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pisa, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato accompagnato in carcere.