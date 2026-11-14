La Toscana sismica|
Cronaca/
Scossa di terremoto all’alba nel Pisano: magnitudo 2.3
14 novembre 2026 | 12:59
A Pomarance
POMARANCE – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore di sabato 14 novembre in provincia di Pisa.
Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma è stato rilevato alle 5.38, con una magnitudo di 2.3. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Pomarance.
La scossa, di lieve entità, è stata registrata dalla rete di monitoraggio dell’Ingv. Non si segnalano, al momento, particolari criticità.