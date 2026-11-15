Terrore in casa durante la cena: coppia di anziani aggredita e rapinata nel Pisano

SAN GIULIANO – Un uomo con il volto coperto, una porta che si apre e, in pochi istanti, la serata tranquilla di una coppia di anziani si trasforma in un incubo. Una violenta rapina si è consumata a Pappiana, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, dove due coniugi di 85 anni sono stati aggrediti all’interno della propria abitazione.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 di sabato 14 novembre, mentre i due anziani erano in casa per la cena. A bussare è stato uno sconosciuto che, non appena ha avuto accesso all’abitazione, si è scagliato contro il padrone di casa, colpendolo ripetutamente con pugni e con un oggetto contundente. L’uomo è stato scaraventato a terra e ha riportato ferite alla testa.

L’aggressore avrebbe quindi preteso dalla coppia la consegna di gioielli e oggetti in oro. Ma la violenza non si è fermata al marito: anche la moglie è stata colpita e fatta cadere a terra, riportando una grave frattura al femore.

Dopo aver terrorizzato i due anziani, il malvivente ha rovistato nei cassetti dell’abitazione, riuscendo a trovare una busta contenente del denaro. Preso il contante, si è quindi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

I soccorsi e le indagini

Una volta terminata l’aggressione, i coniugi hanno dato l’allarme e chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile e gli specialisti della Polizia Scientifica della Questura di Pisa, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e individuare il responsabile.

Entrambi gli anziani sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure necessarie. Per la donna si è reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia: è prevista un’operazione per ricomporre la frattura del femore.

Un episodio particolarmente grave, che ha sconvolto la comunità di Pappiana e riporta l’attenzione sulla sicurezza delle persone anziane, sempre più vulnerabili quando vengono prese di mira anche all’interno delle proprie abitazioni.