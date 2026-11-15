Paura|
Terrore in casa durante la cena: coppia di anziani aggredita e rapinata nel Pisano
A San Giuliano Terme
SAN GIULIANO – Un uomo con il volto coperto, una porta che si apre e, in pochi istanti, la serata tranquilla di una coppia di anziani si trasforma in un incubo. Una violenta rapina si è consumata a Pappiana, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, dove due coniugi di 85 anni sono stati aggrediti all’interno della propria abitazione.
L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 di sabato 14 novembre, mentre i due anziani erano in casa per la cena. A bussare è stato uno sconosciuto che, non appena ha avuto accesso all’abitazione, si è scagliato contro il padrone di casa, colpendolo ripetutamente con pugni e con un oggetto contundente. L’uomo è stato scaraventato a terra e ha riportato ferite alla testa.
L’aggressore avrebbe quindi preteso dalla coppia la consegna di gioielli e oggetti in oro. Ma la violenza non si è fermata al marito: anche la moglie è stata colpita e fatta cadere a terra, riportando una grave frattura al femore.
Dopo aver terrorizzato i due anziani, il malvivente ha rovistato nei cassetti dell’abitazione, riuscendo a trovare una busta contenente del denaro. Preso il contante, si è quindi allontanato facendo perdere le proprie tracce.
I soccorsi e le indagini
Una volta terminata l’aggressione, i coniugi hanno dato l’allarme e chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile e gli specialisti della Polizia Scientifica della Questura di Pisa, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e individuare il responsabile.
Entrambi gli anziani sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure necessarie. Per la donna si è reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia: è prevista un’operazione per ricomporre la frattura del femore.
Un episodio particolarmente grave, che ha sconvolto la comunità di Pappiana e riporta l’attenzione sulla sicurezza delle persone anziane, sempre più vulnerabili quando vengono prese di mira anche all’interno delle proprie abitazioni.
“Quello che è accaduto ieri sera a Pappiana è un fatto gravissimo, che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Due persone anziane sono state aggredite e rapinate nella propria abitazione. Un episodio di violenza inaccettabile, tanto più perché ha colpito due persone fragili in un luogo in cui ciascuno dovrebbe potersi sentire al sicuro – il commento del primo cittadino -. Ho contattato i due coniugi e la loro famiglia per esprimere personalmente tutta la vicinanza e la solidarietà dell’Amministrazione comunale e della comunità sangiulianese. A entrambi rivolgo un sincero augurio di pronta guarigione. Desidero ringraziare le forze dell’ordine e i soccorritori intervenuti e auspico che il responsabile venga individuato quanto prima. Comprendo la preoccupazione che questo episodio ha suscitato, in particolare tra i cittadini di Pappiana. È una preoccupazione che prendiamo molto sul serio. La sicurezza delle persone è una priorità sulla quale continueremo a lavorare con determinazione, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti. Come Amministrazione comunale abbiamo già rafforzato i controlli della Polizia Locale, anche nelle frazioni: dal 1° ottobre, con il progetto Sere sicure, sono stati programmati 48 servizi serali aggiuntivi fino alla fine dell’anno. Sappiamo che occorre fare di più. Per questo continueremo a chiedere alla Prefettura e alle forze dell’ordine un rafforzamento dei controlli e della presenza sul territorio, mettendo a disposizione tutto il contributo che il Comune può offrire. La preoccupazione dei cittadini merita ascolto, attenzione e risposte concrete. È questo l’impegno che, come Sindaco, continuerò a portare avanti per tutta la nostra comunità”.