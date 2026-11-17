Medico di base, specialista, consiglieri comunale e tanto, tanto altro. Questo è stato il dottor Agostino Bassi, noto medico in pensione scomparso ieri all’età di 70 anni. Conosciutissimo e stimato medico, si era laureato nel 1981 ed era “figlio d’arte”: anche il padre, infatti, era stato per moltissimi anni medico di familia sempre a Castelfranco Di Sotto, dove ancora esercita anche la moglie.

Tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio. “Ha curato intere generazioni di castelfranchesi e io, come tanti altri, ho avuto il privilegio e la grande fortuna di averlo come mio medico di famiglia: mi ha preso in cura che ero solo un ragazzino e mi ha accompagnato fino al giorno della sua pensione – il ricordo di del consigliere comunale Federico Grossi. – Era una persona seria, disponibile, competente e di immensa professionalità. Come succede a tutti nel corso della vita, nei momenti del bisogno lui aveva sempre un consiglio prezioso o la parola giusta per darti supporto e aiuto. Conservo un ricordo umanamente speciale: spesso le mie visite mediche diventavano bellissime occasioni di confronto politico. Pur da fronti contrapposti discutevamo sempre con un grandissimo e sincero rispetto reciproco, a dimostrazione dello spessore dell’uomo, oltre che del medico. Spero gli possano arrivare tutti i messaggi di affetto che in queste ore tante e tanti gli stanno dedicando. Caro Agostino, fai buon riposo”.