PISA – Due arresti in flagranza di reato nel fine settimana a Pisa, nell’ambito dei controlli dei Carabinieri per contrastare i reati e garantire la sicurezza nelle strade e nelle attività commerciali cittadine.

Il primo intervento è scattato nel pomeriggio di sabato 14 novembre, intorno alle 17, in Corso Italia. Una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta dopo una segnalazione arrivata al 112 in un noto negozio di abbigliamento, dove era stata fermata una donna di 35 anni, senza fissa dimora e già conosciuta dalle forze dell’ordine.

La donna aveva con sé diversi capi di abbigliamento non pagati, per un valore complessivo di circa 100 euro. Ma i controlli dei militari hanno riservato ulteriori sorprese: durante la perquisizione personale sono stati trovati altri articoli, risultati rubati poco prima in diversi esercizi commerciali della zona.

Tutta la merce è stata recuperata, riconosciuta e restituita ai legittimi proprietari. Per la trentacinquenne è scattato l’arresto con l’accusa di furto continuato aggravato.

Il secondo episodio si è verificato domenica 15 novembre, intorno alle 13, in via Ugo Rindi. I Carabinieri della Stazione di Pisa hanno intimato l’alt a un uomo di 28 anni, cittadino straniero e senza fissa dimora, che stava transitando a bordo di un monopattino elettrico.

Il giovane ha ignorato l’ordine dei militari, tentando di proseguire la marcia. Una volta raggiunto e fermato, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Accompagnato in caserma per essere identificato, ha continuato a mantenere un comportamento ostile, arrivando a opporre violenta resistenza e a spintonare i Carabinieri.

Anche per lui è scattato l’arresto, questa volta con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.