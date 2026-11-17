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Cronaca/
Maltempo, allagamenti sulla Fi-Pi-Li tra Montopoli e Pontedera: traffico rallentato in entrambe le direzioni
17 novembre 2026 | 19:57
Disagi
Disagi alla circolazione sulla Fi-Pi-Li a causa degli allagamenti provocati dalle intense precipitazioni. La situazione, segnalata poco fa, interessa il tratto compreso tra Montopoli Valdarno e Pontedera, in entrambe le direzioni di marcia.
Gli automobilisti sono costretti a procedere lentamente, con possibili rallentamenti e code. Si raccomanda la massima prudenza alla guida, soprattutto in presenza di acqua sulla carreggiata.