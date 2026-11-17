La protesta|
Occupato il liceo Dini: gli studenti protestano contro il riarmo e i rincari
A Pisa
PISA – Nuova mobilitazione studentesca a Pisa, dove gli studenti del liceo scientifico Dini hanno occupato l’istituto nella giornata di oggi, martedì 17 novembre. Una protesta che si inserisce in un movimento più ampio e che coinvolge anche altri istituti cittadini, tra cui il liceo artistico Russoli.
Al centro della mobilitazione ci sono le risorse destinate all’istruzione, le spese militari e l’aumento del costo della vita. Nel comunicato diffuso dal collettivo autorganizzato del Dini, gli studenti spiegano di aver scelto l’occupazione come forma di protesta e di presa di posizione rispetto alle prospettive che riguardano il loro futuro.
Tra le questioni sollevate figurano i rincari dei trasporti pubblici, della benzina, dei libri scolastici e delle gite d’istruzione, spese che, secondo gli studenti, pesano sempre di più sulle famiglie.
Nel documento viene contestato anche l’aumento delle risorse destinate al riarmo, a fronte dei tagli che, secondo i manifestanti, penalizzerebbero i servizi pubblici e in particolare il sistema scolastico.
La protesta del Dini si affianca a quella del liceo artistico Russoli, dove gli studenti hanno sollevato ulteriori questioni legate alle condizioni degli edifici, alla disponibilità degli spazi e alla riduzione del personale.
Gli studenti sottolineano che l’occupazione non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso di mobilitazione più ampio, che intendono portare avanti insieme ad altri giovani e lavoratori.