PISA – Nuova mobilitazione studentesca a Pisa, dove gli studenti del liceo scientifico Dini hanno occupato l’istituto nella giornata di oggi, martedì 17 novembre. Una protesta che si inserisce in un movimento più ampio e che coinvolge anche altri istituti cittadini, tra cui il liceo artistico Russoli.

Al centro della mobilitazione ci sono le risorse destinate all’istruzione, le spese militari e l’aumento del costo della vita. Nel comunicato diffuso dal collettivo autorganizzato del Dini, gli studenti spiegano di aver scelto l’occupazione come forma di protesta e di presa di posizione rispetto alle prospettive che riguardano il loro futuro.