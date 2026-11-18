Il nome compariva nelle email che hanno fatto scattare l’allarme in migliaia di istituti scolastici italiani, provocando evacuazioni e momenti di forte preoccupazione. Ma l’uomo individuato negli Stati Uniti non sarebbe il responsabile dell’invio dei messaggi minatori. A escludere un suo coinvolgimento è stata l’FBI.

La Polizia Postale, attraverso un’indagine condotta anche con la collaborazione internazionale, è riuscita a identificare a Phoenix, in Arizona, un uomo che utilizzava online lo pseudonimo “Mikhail Andropov”, comparso nella firma di numerose comunicazioni contenenti minacce di attentati alle scuole.

L’uomo, identificato con le iniziali G.B., avrebbe utilizzato quel nome in rete per ragioni di sicurezza personale. È stato lui stesso a segnalare l’utilizzo improprio della propria identità digitale, inviando una comunicazione anche all’Ambasciata italiana a Washington.

Nella sua segnalazione avrebbe raccontato di essere stato contattato sui social da diversi giovani italiani, preoccupati per le minacce rivolte agli istituti scolastici, dichiarandosi completamente estraneo alla vicenda.

Gli accertamenti sono stati approfonditi dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Napoli, sotto il coordinamento della Procura partenopea. Attraverso i canali di cooperazione internazionale, gli investigatori sono arrivati all’identificazione dell’uomo, successivamente ascoltato dall’FBI e dal personale del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia.

Ed è proprio dagli Stati Uniti che è arrivata la precisazione decisiva: l’FBI ha escluso qualsiasi suo coinvolgimento nell’invio massivo delle email.

La vicenda è legata alle ondate di messaggi minatori recapitate l’11, il 12 e il 16 novembre a oltre 10mila istituti scolastici italiani. Le comunicazioni hanno interessato anche diverse scuole della Toscana e provocato l’evacuazione di oltre 300 edifici.