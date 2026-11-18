SANTA MARIA A MONTE – Una scoperta drammatica all’interno di una struttura ricettiva. Una persona è stata trovata priva di vita in una stanza d’albergo a Santa Maria a Monte.

Il ritrovamento ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non sono noti i dati sull’identità della persona né ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. Restano da chiarire le cause del decesso e cosa sia successo all’interno della stanza.