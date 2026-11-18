Forse un malore|
Cronaca/
Dramma in un hotel, una persona trovata senza vita in una stanza
18 novembre 2026 | 09:17
A Santa Maria a Monte
SANTA MARIA A MONTE – Una scoperta drammatica all’interno di una struttura ricettiva. Una persona è stata trovata priva di vita in una stanza d’albergo a Santa Maria a Monte.
Il ritrovamento ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Al momento non sono noti i dati sull’identità della persona né ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. Restano da chiarire le cause del decesso e cosa sia successo all’interno della stanza.