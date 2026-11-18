PISA – Si aggirava lungo il Lungarno Mediceo quando è stato fermato dai carabinieri per un controllo. Addosso aveva poco più di tre grammi di hashish e 200 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori riconducibile all’attività di spaccio. Per un cittadino straniero di 26 anni è scattato l’arresto.

L’intervento è avvenuto nella serata del 16 novembre, intorno alle 20.40, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Pisa per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili del centro storico.

A operare sono stati i militari della Sezione Radiomobile, con il supporto dei colleghi della Stazione di Pisa. L’uomo, che secondo quanto riferito dai carabinieri si aggirava con atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a controllo e successivamente a perquisizione personale.

Il controllo ha permesso di recuperare la sostanza stupefacente e il denaro contante, entrambi sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il ventiseienne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pisa, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del giudizio direttissimo.