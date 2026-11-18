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Cronaca/
Malore a Soiana, paura per un quarantenne: scattano i soccorsi in codice rosso
18 novembre 2026 | 09:06
Portato al Lotti
TERRICCIOLA – Un uomo di 40 anni è stato soccorso nella tarda serata di ieri, martedì 17 novembre, nella frazione di Soiana, dopo aver accusato un malore. L’intervento è stato richiesto alle 22.12 in via Pier Capponi, dove è stata inviata un’ambulanza in codice rosso per un problema di natura neurologica.
A prestare i primi soccorsi sono stati i volontari della Misericordia di Soiana, affiancati dall’ambulanza India della Misericordia di Peccioli. L’uomo è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera per le valutazioni e gli accertamenti sanitari.