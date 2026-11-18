Un sito praticamente identico a quello dell’Agenzia delle Entrate, una falsa procedura di aggiornamento e un’applicazione che, una volta installata, può trasformare lo smartphone in uno strumento nelle mani dei criminali informatici. È la nuova campagna malevola individuata da Cert-AgID, che mette in guardia gli utenti dal rischio di furto di dati personali e bancari.