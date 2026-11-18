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Si finge l’Agenzia delle Entrate e nasconde un virus nello smartphone: l’allarme di Cert-AgID
Non scaricate l’app
Un sito praticamente identico a quello dell’Agenzia delle Entrate, una falsa procedura di aggiornamento e un’applicazione che, una volta installata, può trasformare lo smartphone in uno strumento nelle mani dei criminali informatici. È la nuova campagna malevola individuata da Cert-AgID, che mette in guardia gli utenti dal rischio di furto di dati personali e bancari.
Il meccanismo parte da un dominio fraudolento realizzato per riprodurre l’aspetto del portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. La pagina ingannevole viene mostrata agli utenti che navigano da dispositivi mobili e punta a convincerli a scaricare un’applicazione Android in formato APK.
Dietro il download si nasconde Mirax, un malware particolarmente pericoloso perché combina le caratteristiche di un trojan bancario con quelle di un sistema di controllo remoto dello smartphone.
Una volta installato, il programma può sottrarre credenziali bancarie e informazioni riservate, intercettare gli SMS e i codici OTP utilizzati per autorizzare le operazioni, oltre a consentire agli attaccanti di intervenire da remoto sul dispositivo infettato.
Non solo. Il malware è in grado di sovrapporre schermate contraffatte alle applicazioni autentiche, così da ingannare gli utenti e ottenere password e codici di accesso, arrivando potenzialmente a consentire operazioni bancarie non autorizzate.
La trappola passa anche dall’app IO
La campagna utilizza un ulteriore espediente per rendere credibile la richiesta: una schermata che simula un aggiornamento dell’app IO. All’utente viene fatto credere che l’installazione sia necessaria per continuare a utilizzare regolarmente il servizio.
A rendere ancora più convincente la falsa procedura compare la dicitura “Verified by Google Play Protect”, utilizzata per simulare una garanzia di sicurezza.
Ma è proprio quel download a mettere in moto l’installazione del codice malevolo della famiglia Mirax.
Come evitare il furto dei dati
La raccomandazione è semplice: non scaricare applicazioni APK da siti sconosciuti e non seguire richieste di aggiornamento che arrivano attraverso pagine web sospette.
Gli aggiornamenti delle applicazioni devono essere effettuati esclusivamente attraverso i canali ufficiali. In caso di dubbi, è bene interrompere subito la procedura e verificare l’autenticità della richiesta.
Un falso aggiornamento può costare molto caro: non soltanto la perdita dei dati personali, ma anche l’accesso non autorizzato ai propri servizi bancari.