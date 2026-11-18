PONTEDERA – Tragedia nella tarda serata di ieri, 17 novembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Pontedera. Una persona è morta dopo essere stata investita da un treno merci in transito in direzione Pisa.

L’incidente si è verificato intorno alle 23.30. Le cause dell’investimento sono in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cascina, appartenente al Comando di Pisa, che ha collaborato con gli altri enti presenti e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.