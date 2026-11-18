PISA – Cambio alla guida della Prefettura di Pisa. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 novembre 2026, ha destinato Valerio Massimo Romeo al ruolo di prefetto, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Romeo lascia così la Prefettura di Siena, dove ricopriva l’incarico dal luglio 2025, e subentra a Maria Luisa D’Alessandro, destinata alla Prefettura di Ancona dopo aver guidato quella pisana dal novembre 2021.

Per il nuovo prefetto si tratta di un ritorno in un territorio che conosce molto bene. Romeo, infatti, è stato vice prefetto vicario a Pisa dal 2012 al 2019, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore del Gruppo Interforze Antimafia dal 2014. Un’esperienza importante, che gli ha consentito di maturare una conoscenza diretta delle istituzioni, delle dinamiche territoriali e delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata.