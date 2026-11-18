Un’immagine apparentemente innocua, un contatto sconosciuto e poi telefonate minacciose con la richiesta di versare denaro per evitare presunti guai giudiziari. È il nuovo schema di una truffa che sfrutta la paura e la disinformazione per colpire gli utenti di WhatsApp.

Il meccanismo è semplice quanto inquietante. Tutto comincia con un messaggio proveniente da un numero non presente in rubrica, accompagnato da una fotografia sfocata o da un’immagine che invita a essere scaricata e aperta.

Dopo il primo contatto possono arrivare comunicazioni intimidatorie. I truffatori si presentano come interlocutori legati alle autorità o fanno riferimento a presunte indagini e conseguenze penali, cercando di convincere la vittima di essere finita in una situazione estremamente grave.

La prima regola è non aprire immagini, allegati o collegamenti sospetti ricevuti da numeri sconosciuti. Se si viene contattati, non bisogna lasciarsi intimidire e soprattutto non effettuare alcun pagamento.

È importante bloccare e segnalare il numero attraverso WhatsApp, conservare messaggi, numeri telefonici e ogni altra comunicazione ricevuta e rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il tentativo di estorsione.