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WhatsApp, attenzione ai messaggi-trappola: una foto sospetta può diventare l’inizio di un ricatto
La nuova truffa
Un’immagine apparentemente innocua, un contatto sconosciuto e poi telefonate minacciose con la richiesta di versare denaro per evitare presunti guai giudiziari. È il nuovo schema di una truffa che sfrutta la paura e la disinformazione per colpire gli utenti di WhatsApp.
Il meccanismo è semplice quanto inquietante. Tutto comincia con un messaggio proveniente da un numero non presente in rubrica, accompagnato da una fotografia sfocata o da un’immagine che invita a essere scaricata e aperta.
Dopo il primo contatto possono arrivare comunicazioni intimidatorie. I truffatori si presentano come interlocutori legati alle autorità o fanno riferimento a presunte indagini e conseguenze penali, cercando di convincere la vittima di essere finita in una situazione estremamente grave.
A quel punto scatta il ricatto: viene richiesto il pagamento immediato di una somma di denaro, generalmente attraverso un bonifico, con la promessa di evitare denunce o procedimenti giudiziari.
Come comportarsi per non cadere nella trappola
La prima regola è non aprire immagini, allegati o collegamenti sospetti ricevuti da numeri sconosciuti. Se si viene contattati, non bisogna lasciarsi intimidire e soprattutto non effettuare alcun pagamento.
È importante bloccare e segnalare il numero attraverso WhatsApp, conservare messaggi, numeri telefonici e ogni altra comunicazione ricevuta e rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il tentativo di estorsione.
In caso di emergenza è possibile chiamare il 112.
Un elemento deve essere particolarmente chiaro: nessuna autorità richiede pagamenti tramite WhatsApp o bonifici immediati per evitare procedimenti giudiziari.
La raccomandazione è quindi quella di mantenere alta l’attenzione, non farsi prendere dal panico e verificare sempre l’attendibilità delle comunicazioni ricevute. Dietro una fotografia sospetta potrebbe nascondersi un tentativo di truffa.