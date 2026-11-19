PISA – Settimana di controlli intensificati sul territorio da parte della Polizia di Stato. Centro cittadino, litorale e comuni limitrofi di San Giuliano Terme e Vecchiano sono stati interessati da una serie di servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità, con un bilancio complessivo di 642 persone identificate, 135 veicoli controllati, nove persone denunciate e due arresti.

Tra gli episodi più significativi quello avvenuto nella serata di domenica 15 novembre, nella zona della Stazione Centrale. Gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un uomo, cittadino straniero, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga attraverso le gallerie di viale Gramsci. Una volta raggiunto, avrebbe opposto una forte resistenza, strattonando e spingendo gli agenti contro le pareti nel tentativo di divincolarsi.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare 40 grammi di hashish e 110 euro in contanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato arrestato.

Informato il sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica, è stato disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo, celebrato nella mattinata di lunedì 16 novembre. Al termine dell’udienza è stata disposta la custodia cautelare in carcere e l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale Don Bosco.

Particolare attenzione anche alla movida cittadina. Nella serata di sabato 14 novembre, con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati effettuati controlli nelle aree del centro frequentate soprattutto da giovani e giovanissimi.

In questa occasione sono state identificate 184 persone, di cui 91 minorenni. Sei soggetti sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990 perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.