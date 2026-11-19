PISA – Il maltempo che sta interessando la provincia di Pisa, con allerta meteo gialla, sta impegnando i Vigili del Fuoco in una serie di interventi su tutto il territorio di competenza.

Le squadre sono intervenute principalmente per la presenza di rami pericolanti e per dissesti statici che hanno interessato alcuni elementi costruttivi, con situazioni che hanno richiesto verifiche e interventi di messa in sicurezza.