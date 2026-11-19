Maltempo nel Pisano, Vigili del Fuoco al lavoro: interventi per rami pericolanti e dissesti
19 novembre 2026 | 17:04
A Pontedera, Cascina, San Miniato e Volterra
PISA – Il maltempo che sta interessando la provincia di Pisa, con allerta meteo gialla, sta impegnando i Vigili del Fuoco in una serie di interventi su tutto il territorio di competenza.
Le situazioni più significative si registrano nei Comuni di Pontedera, Cascina, San Miniato e Volterra.
Le squadre sono intervenute principalmente per la presenza di rami pericolanti e per dissesti statici che hanno interessato alcuni elementi costruttivi, con situazioni che hanno richiesto verifiche e interventi di messa in sicurezza.
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sta proseguendo le attività per fronteggiare le criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.