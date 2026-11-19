SAN MINIATO – Un tentativo di fuga nella notte, dopo essere stato sorpreso all’interno di un’abitazione, ma per lui non c’è stato scampo. Un uomo di 29 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per furto in abitazione, grazie anche al tempestivo intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza.

È successo nella notte del 17 novembre, intorno alle 3.40, in via Belfiore, nel territorio di San Miniato. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Miniato hanno sorpreso il ventinovenne all’interno di un’abitazione momentaneamente disabitata.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di scappare scavalcando una finestra, dando vita a un breve inseguimento a piedi lungo la strada. La fuga è stata però rapidamente interrotta grazie alla reazione dei Carabinieri e al provvidenziale supporto di una pattuglia della Guardia di Finanza di San Miniato, che proprio in quel momento stava transitando nella zona durante un servizio di controllo del territorio.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare un orologio e una collana in oro, appena sottratti dall’appartamento. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, il ventinovenne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata del 19 novembre.