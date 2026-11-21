L’episodio è avvenuto in via Sacco e Vanzetti, durante un normale servizio di pattugliamento dei militari della stazione di Pontedera, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio di droga.

La pattuglia ha notato il quarantunenne nell’atto di consegnare una dose. Alla vista dei carabinieri, l’acquirente è riuscito a scappare rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il presunto spacciatore, invece, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale.