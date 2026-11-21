Sorpreso mentre cede droga: arrestato un 41enne nella notte
A Pontedera
PONTEDERA – Sorpreso dai carabinieri proprio mentre cedeva una dose di stupefacente a un acquirente. È scattato così, intorno alle 4 della notte, l’arresto di un uomo di 41 anni, cittadino straniero, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’episodio è avvenuto in via Sacco e Vanzetti, durante un normale servizio di pattugliamento dei militari della stazione di Pontedera, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio di droga.
La pattuglia ha notato il quarantunenne nell’atto di consegnare una dose. Alla vista dei carabinieri, l’acquirente è riuscito a scappare rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il presunto spacciatore, invece, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale.
I controlli hanno consentito di recuperare quattro involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 1,43 grammi, oltre a una dose di hashish del peso di 2,03 grammi. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato.
Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Pisa, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio direttissimo, celebrato nella mattinata dello stesso giorno.
In quella sede il giudice ha convalidato l’arresto.