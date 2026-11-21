PISA – Era già finito nei guai nell’ambito dell’operazione antidroga “Piazze Pulite”, ma nonostante il divieto di dimora nel territorio comunale aveva continuato a frequentare Pisa. Per un cittadino tunisino di 29 anni si sono aperte le porte del carcere dopo l’aggravamento della misura cautelare disposto dal gip.

A rintracciarlo, nei giorni scorsi, sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pisa, che lo hanno individuato nella zona della stazione ferroviaria, in viale Gramsci.

A determinare il nuovo provvedimento è stata una precedente segnalazione della Polizia Ferroviaria. Pochi giorni prima, infatti, il ventinovenne era stato identificato nel parcheggio Metro Park della Stazione Centrale mentre, insieme ad altre persone, stava consumando sostanze stupefacenti. Una condotta avvenuta in aperta violazione del divieto di dimora a Pisa che gli era stato imposto nell’ambito del procedimento penale legato all’operazione interforze “Piazze Pulite”, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta lo scorso maggio contro lo spaccio nel centro storico.

La violazione della misura non è rimasta senza conseguenze. Il gip di Pisa, valutati gli elementi raccolti, ha disposto l’aggravamento del provvedimento, ordinando l’immediata traduzione in carcere.

Non si tratta, peraltro, del primo episodio che vede coinvolto il giovane. Lo scorso luglio era già stato arrestato dagli operatori della Squadra Mobile mentre si trovava sottoposto al divieto di dimora. In quell’occasione era stato denunciato per aver picchiato la propria compagna, madre dei suoi figli, ed era stato inoltre trovato in possesso di un taser.

Anche allora, dopo una prima misura cautelare custodiale, il provvedimento era stato successivamente attenuato con il divieto di dimora nel Comune di Pisa. Una prescrizione che, secondo quanto ricostruito dalla Questura, sarebbe stata nuovamente violata.