Aeroporto di Pisa, voli sospesi per un aereo militare bloccato sulla pista
Al Galilei
PISA – Stop temporaneo ai decolli e agli atterraggi all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, lo scalo è rimasto bloccato dopo che un velivolo C-27 dell’Aeronautica militare si è fermato sulla pista durante la fase di atterraggio.
A provocare l’episodio sarebbe stato un problema al sistema frenante dell’aereo, che ha impedito al velivolo di liberare la pista e ha reso necessaria la sospensione delle operazioni aeroportuali.
Sono in corso le attività per rendere operativa una pista sussidiaria. Secondo le previsioni, gli interventi dovrebbero concludersi entro le 19, orario indicato per il possibile ripristino della normale attività dello scalo.
Le conseguenze si sono già fatte sentire sul traffico aereo: un volo Ryanair proveniente da Cagliari è stato dirottato all’aeroporto di Bologna.
Resta quindi da attendere la conclusione delle operazioni tecniche per il ritorno alla regolare attività del Galilei.