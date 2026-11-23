PISA – Stop temporaneo ai decolli e agli atterraggi all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, lo scalo è rimasto bloccato dopo che un velivolo C-27 dell’Aeronautica militare si è fermato sulla pista durante la fase di atterraggio.

A provocare l’episodio sarebbe stato un problema al sistema frenante dell’aereo, che ha impedito al velivolo di liberare la pista e ha reso necessaria la sospensione delle operazioni aeroportuali.