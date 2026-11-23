​PISA – Momenti di forte tensione nella notte tra sabato e domenica presso la caserma dell’Arma in via Guido da Pisa, dove un giovane di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un’escalation verbale e fisica.

​Erano circa le 3:30 quando l’uomo, un cittadino straniero, si è presentato nella locale Stazione Carabinieri mostrando evidenti segni di alterazione psicofisica e una precedente ferita alla testa. Senza un motivo apparente, il 28enne ha subito rivolto insulti e minacce al militare in servizio alla caserma.

​Di fronte all’atteggiamento aggressivo del giovane, è stato necessario richiedere l’intervento di rinforzi. Sul posto è quindi giunta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa in ausilio.

​Neanche l’arrivo dei militari della Radiomobile ha però placato l’uomo, che ha mantenuto un comportamento ostile arrivando a scagliarsi fisicamente contro gli operanti nel tentativo di aggredirli. I Carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, procedendo al suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

​Le indagini sono coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno. Su disposizione del magistrato, il 28enne è stato rimesso in libertà senza alcuna misura cautelare, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.