PISA – Mattinata di apprensione al polo scolastico Concetto Marchesi, dove oggi, martedì 24 novembre l’ingresso degli studenti è stato temporaneamente rinviato per consentire un intervento di messa in sicurezza. L’allarme era scattato nella serata di lunedì, dopo che un tecnico aveva individuato una vecchia bottiglia dal contenuto non identificabile all’interno di un laboratorio della struttura che ospita il liceo Buonarroti e l’istituto Santoni.

L’uomo ha immediatamente segnalato il ritrovamento, facendo partire le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, nella mattinata, gli artificieri, incaricati di verificare la natura dell’oggetto e procedere con le operazioni necessarie.

La bottiglia è stata fatta brillare intorno alle 8, secondo le procedure previste per questo tipo di interventi. Per consentire le verifiche in condizioni di sicurezza, l’edificio era stato temporaneamente chiuso e l’ingresso degli studenti posticipato.

Una volta concluse le operazioni, la situazione è tornata alla normalità: alle 8.15 gli studenti hanno potuto entrare regolarmente a scuola.

Durante l’intervento, nella zona di Pisanova sono arrivati anche gli operatori della Pubblica Assistenza di Pisa e le pattuglie della polizia di Stato, presenti a scopo precauzionale e per garantire la sicurezza dell’area.