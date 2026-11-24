Scontro tra due auto, una donna finisce in ospedale in codice giallo: veicoli danneggiati
24 novembre 2026 | 19:33
A Pisa
PISA – Incidente stradale con due auto coinvolte e i veicoli rimasti deformati dopo l’impatto. Lo scontro si è verificato in via Fabio Filzi, dove è intervenuto il personale sanitario del 118.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte due donne. La prima 34 anni, residente a San Giuliano Terme, ha rifiutato il ricovero ospedaliero.
L’altra automobilista, 67 anni, residente a Pisa, è stata invece soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello in codice giallo.
Le condizioni della donna hanno quindi richiesto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.