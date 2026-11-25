TOSCANA – Ci sono violenze che si consumano dietro una porta chiusa, lontano dagli occhi degli altri. E ci sono segnali che, troppo spesso, vengono ignorati: un grido proveniente dall’appartamento accanto, lividi che qualcuno nota senza fare domande, atteggiamenti di controllo e sopraffazione scambiati per semplici questioni di coppia. Ma la violenza sulle donne non può essere considerata un problema privato. È una responsabilità collettiva, che riguarda l’intera comunità.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre, i Carabinieri rinnovano il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di abuso e lanciano un messaggio rivolto a tutti: imparare a riconoscere la violenza e non rimanere indifferenti.

L’invito non riguarda soltanto le donne che subiscono maltrattamenti, ma anche familiari, amici, vicini di casa e chiunque possa trovarsi a conoscenza di una situazione preoccupante. Anche un sospetto, se accompagnato da elementi concreti, merita attenzione. Le Stazioni dei Carabinieri, diffuse capillarmente sul territorio, sono un punto di riferimento al quale rivolgersi anche per chiedere un consiglio o segnalare una situazione di possibile pericolo.

I numeri confermano quanto il fenomeno continui a richiedere un’attenzione costante. Nel 2025 l’Arma ha perseguito 62.361 reati riconducibili al cosiddetto Codice Rosso, rispetto ai 63.687 dell’anno precedente. Nei primi nove mesi del 2026 il dato ha già raggiunto quota 44.120. Sul fronte degli arresti, nel 2025 sono state 8.972 le persone finite in manette, mentre nel 2024 erano state 9.499. Nei primi nove mesi di quest’anno gli arresti sono stati 7.598.

Un aspetto fondamentale riguarda la capacità di individuare tempestivamente i cosiddetti reati spia: atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali. La violenza, infatti, non comincia necessariamente con un’aggressione fisica. Può manifestarsi attraverso il controllo costante, la gelosia ossessiva, le umiliazioni, le minacce e la progressiva limitazione della libertà personale della donna. Comportamenti che non devono essere minimizzati e che possono anticipare situazioni ben più gravi.

Per offrire alle vittime strumenti concreti di tutela e ascolto, l’Arma ha sviluppato negli anni progetti specifici. Dal 2015, in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, è attivo “Una stanza tutta per sé”, iniziativa che ha permesso di realizzare nelle caserme oltre 200 ambienti riservati, pensati per accogliere le donne e consentire loro di raccontare quanto subito in un contesto protetto.

Il progetto dispone anche di una versione portatile, un kit tecnologico che consente di raccogliere denunce e testimonianze in luoghi dove non sono presenti locali appositamente attrezzati.

Un altro strumento di protezione è “Mobile Angel”, avviato nel 2019. Si tratta di uno smartwatch che può essere assegnato, con il consenso della donna e d’intesa con l’autorità giudiziaria, a chi ha già denunciato episodi di violenza. Il dispositivo permette di inviare un allarme alle Centrali operative dei Carabinieri e di geolocalizzare la persona che lo utilizza, offrendo un ulteriore supporto nelle situazioni di emergenza.

La prevenzione passa anche dall’educazione. Per questo i militari sono impegnati negli incontri nelle scuole, con iniziative rivolte ai giovani per promuovere il rispetto reciproco, la parità di genere e la cultura della legalità. Nell’ambito della campagna internazionale “Orange the World”, inoltre, diverse caserme saranno illuminate di arancione.

Non mancano le collaborazioni con il mondo della cultura e della società civile, tra cui il progetto delle panchine rosse nei musei italiani, realizzato insieme al Ministero della Cultura.

La ricorrenza del 25 novembre diventa così un’occasione per ricordare che il contrasto alla violenza non può esaurirsi in una giornata di iniziative e commemorazioni. Servono ascolto, prevenzione, protezione e la capacità di intervenire prima che sia troppo tardi.