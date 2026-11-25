PISA – Blitz antidroga dei Carabinieri nella serata del 23 novembre. Tre persone, due uomini di 28 e 22 anni e una donna di 21, sono state arrestate dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato intorno alle 21.45 in via Calafati, dove i militari hanno fermato per un controllo il più grande dei tre uomini. Il suo atteggiamento ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere con una perquisizione personale.

Addosso al ventottenne sono state trovate nove dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,29 grammi, cinque involucri di hashish per 8,72 grammi e 360 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione in uso all’uomo, dove si trovavano anche gli altri due giovani. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire un quantitativo ben più consistente di droga: altri 193,97 grammi di hashish, che portano il totale sequestrato a oltre 202 grammi.

Nell’appartamento i Carabinieri hanno inoltre trovato due bilancini di precisione, un coltello lungo complessivamente 35 centimetri, con una lama di 22 centimetri, e altri 4.085 euro in contanti.

Complessivamente sono stati sequestrati droga e 4.445 euro, oltre ai bilancini e all’arma bianca.

I tre arrestati, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Pisa, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio direttissimo.