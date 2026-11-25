MONTECATINI VAL DI CECINA – Si era smarrito nel bosco e non riusciva più a ritrovare la strada per tornare indietro. Protagonista della disavventura un uomo di 85 anni che, accortosi di aver perso l’orientamento nella zona di Buriano, ha chiamato i soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta per avviare le operazioni di ricerca. È stato quindi attivato il Piano di Ricerca a Persona Dispersa, sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa.

Sul posto sono state inviate diverse unità specializzate: una squadra di terra, personale TAS (Topografia applicata al soccorso), cinofili e operatori SAPR, con l’impiego di droni.

Determinante anche il supporto della tecnologia. Per individuare la posizione dell’anziano è stato utilizzato il sistema Artemis, che consente di localizzare un telefono cellulare attraverso le celle della rete telefonica.

Dopo ore di ricerche, l’uomo è stato finalmente individuato e recuperato in buone condizioni di salute.