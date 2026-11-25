Violenzametro, uno strumento per riconoscere i segnali della violenza prima che sia troppo tardi
I campanelli di allarme
TOSCANA – Non occorre arrivare a un’aggressione per trovarsi dentro una relazione violenta. A volte tutto comincia con comportamenti apparentemente meno gravi: una gelosia che diventa ossessiva, il bisogno di controllare ogni spostamento, le offese ripetute, le minacce o il tentativo di limitare i rapporti con le altre persone.
È proprio su questi campanelli d’allarme che si concentra l’attenzione dei Carabinieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre.
Tra gli strumenti di sensibilizzazione presentati dall’Arma c’è il Violenzametro, pensato per aiutare le donne a individuare e riconoscere i comportamenti che possono nascondere una situazione di abuso.
Non si tratta soltanto di individuare la violenza fisica. Il percorso di sopraffazione può assumere forme diverse: psicologica, verbale ed economica. Atteggiamenti che, soprattutto quando si ripetono nel tempo, possono trasformarsi in una progressiva perdita di autonomia e libertà.
Il valore del Violenzametro sta proprio nella possibilità di leggere questi segnali, spesso minimizzati o giustificati da chi li subisce, e di acquisire maggiore consapevolezza della situazione in cui ci si trova.
La prevenzione passa anche da qui: imparare a riconoscere i comportamenti violenti prima che degenerino, senza considerarli manifestazioni di affetto o normali dinamiche di coppia.
Un richiamo alla consapevolezza e all’attenzione su un fenomeno che non può essere affrontato soltanto quando la violenza è ormai esplosa.