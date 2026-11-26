PONTEDERA – Un richiamo per impedire a un ragazzo di fumare a bordo dell’autobus si è trasformato in un’aggressione violenta. Un conducente di Autolinee Toscane, 56 anni, è stato colpito al volto con alcuni pugni da un giovanissimo passeggero ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale Lotti. È l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico in Toscana.

L’aggressione è avvenuta a bordo della linea 4, che collega gli istituti scolastici con Ghizzano, frazione di Peccioli. Secondo la ricostruzione riferita dalla Filt Cgil, il ragazzo, minorenne, si trovava sull’autobus insieme a un gruppetto di giovani e stava utilizzando una sigaretta elettronica.

Quando il conducente lo ha invitato a smettere, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane avrebbe reagito aggredendo il lavoratore e colpendolo al volto, trasformando un normale intervento per far rispettare le regole in un episodio di violenza.

Il conducente, 56 anni, ha avuto bisogno dei soccorsi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Lotti di Pontedera per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le responsabilità.